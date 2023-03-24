С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар — ПРАЙМ. Порядка 52% мужчин в России не доживают до 65 лет, сообщил директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина, главный специалист министерства здравоохранения России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин. Названы сведения, нужные для заявления на пособие по уходу за ребенком

"Основной фатальный дебют происходит в возрасте 40-65 лет… Это очень серьезный звонок. Что такое 40 лет для мужчины? Он только состоялся — он учился, выходил на позиции и вот он уходит. 74 процента в этой группе — это мужчины, которые уходят на рабочем месте", — сказал он, выступая на форуме "Здоровое общество".

Медик отметил, что такие мужчины обычно не обращаются за медицинской помощью.

Эксперт также рассказал, что, согласно исследованиям, у многих мужчин от 40 до 65 лет, 67 лет есть так называемая "жирная" печень, что стало следствием хронического стресса.

"Если человек накапливает в себе этот стресс и в себе его носит длительное время, для мужчин это фатально", — добавил Аполихин.

Он отметил важность для мужчин ведения здорового образа, а также профилактики и предупреждения болезней. Здесь важную роль играет физическая, а в особенности анаэробная нагрузка, добавил он.

В Минздраве позже отметили, что на первых местах среди причин смерти мужчин в возрасте 40-60 лет, как и в большинстве стран мира, находятся болезни системы кровообращения и онкологические заболевания. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении в 2022 году, по предварительной оценке Росстата, составляет 67,6 лет, при этом данный показатель в России растет, подчеркнули в министерстве. Данные статистики также показывают, что 70% мужчин умирают в пожилом возрасте, при этом, более 80% граждан умирает в больницах и дома, а не на работе, отметили в пресс-службе ведомства.