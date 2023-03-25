МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. На сегодняшний день функционирование карты болельщика связано с большим числом вопросов и нареканий, требуется проанализировать ее работу, и, как минимум, внести изменения в правила, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Медведев призвал лишить иноагентов права получать доходы из России

Комментируя работу Fan ID, он выдвинул несколько предложений, но отметил, что не считает себя специалистом в данном вопросе.

"Знаете, надо смотреть за тем, как этот инструмент работает, но вообще вижу, что много нареканий и вопросов он вызывает. Если во время чемпионата мира хотя бы было понятно, что речь идет об обеспечении глобальной безопасности, то сейчас это приобретает совершенно абсурдные формы", — пояснил зампред Совбеза.

Медведев привел пример из недавно прочитанной им истории о том, как на футбольный матч якобы не пустили семью с семимесячным ребенком, не имеющим Fan ID.

"Ну слушайте, это же издевательство. Нужно как минимум корректировать правила тогда", — добавил он.

Система идентификации болельщиков на спортивных соревнованиях разработана для обеспечения зрителям комфортного прохода на стадион. Впервые ее применили на Кубке конфедераций по футболу 2017 года, затем на чемпионате мира по футболу — 2018, а также на российских матчах чемпионата Европы по футболу в 2021 году.

Закон о введении карт болельщиков вступил в силу 1 июня 2022 года.