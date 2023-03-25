МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. В большинстве российских семей мужчина и женщина делят расходы поровну, но в каждой десятой семье роль кормильца берут на себя женщины, свидетельствуют данные исследования сервиса "Сравни", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Россияне назвали зарплату, за которую готовы остаться на нелюбимой работе

"По данным сервиса, 31% россиян делят семейные траты пополам. В 16% случаев мужчина является кормильцем, а в 10% семей эту роль на себя берет женщина. Треть респондентов отметили, что живут одни и самостоятельно себя обеспечивают, а еще 12% находятся на обеспечении у родителей", — сказано в материалах исследования.

Эксперты также поинтересовались у респондентов, как они поступают в случае нехватки денег на повседневные траты. Более 60% предпочитают отказаться от таких трат, 25% используют кредитные карты или оформляют банковские кредиты, а 10% опрошенных занимают деньги у друзей.

Вместе с тем, более трети опрошенных стремятся к ежегодному увеличению своего дохода. А 46% уверены, что доход зависит от многих факторов и его сложно спланировать. У половины респондентов часто не хватает денег до зарплаты. Россиянам рассказали, кому повысят пенсию с 1 апреля

Эксперты отметили, что только по словам 25% респондентов, такое случается крайне редко, 14% испытывали нехватку денег до зарплаты один или несколько раз, а оставшиеся 12% никогда не сталкивались с такой ситуацией.

Точную сумму своих кредитных обязательств знают "до копейки" 63% опрошенных, остальные знают только примерную сумму или не знают вовсе (такие варианты ответов выбрали по 18% респондентов).

Исследование проводилось среди более чем 1200 респондентов