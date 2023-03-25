Медведев рассказал, каким будет 2023 год для России
Медведев: 2023 год будет разным, но в конечно счете станет для России счастливым
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Нынешний год будет разным, но в итоге станет для России благополучным и счастливым, заявил в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Знаете, я уверен в том, что 2023 год будет разным, будет и драматическим и, с другой стороны, позволит нам ответить на самые сложные вопросы. Он даст нам образцы подлинного героизма наших людей. И в конечном счете 2023 год будет для нашей страны благополучным и счастливым", — сказал он.
https://1prime.ru/society/20230325/840195385.html
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