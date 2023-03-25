РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар — ПРАЙМ. В городе Аксай Ростовской области локализовали пожар в ангарах с целлюлозной продукцией, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону. Поддержка населения, бизнеса и регионов назло санкциям: что ждет экономику

"В 13.05 пожар локализован на 1200 квадратных метров", — сказал он.

В тушении пожара участвуют 79 человек и 41 единица техники, в том числе пожарный поезд. Даных о пострадавших нет.

По данному происшествию прокуратура организовала проверку, сообщил журналистам представитель надзорного ведомства.

"Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования", — сообщил он.

Металлический склад с целлюлозной продукцией на Новочеркасском шоссе, 2 загорелся в субботу утром. Позже пожар с одного ангара перекинулся на стоящий рядом. Пожару присвили 3 ранг сложности.

По информации из открытых источников, по данному адресу в Аксае расположено предприятие ООО "Химпоставщик-Дон", которое является производителем и поставщиком продуктов для строительной отрасли и лакокрасочной промышленности. По данным компании, их продукция пользуется спросом не только на территории России, но и в странах ближнего зарубежья.