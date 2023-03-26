МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Есть несколько способов самостоятельной генерации электроэнергии на дачном участке, самый простой и доступный — двигатель с электрическим генератором, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра компетенций НТИ на базе МЭИ, академик Академии электротехнических наук Ян Арцишевский. Дачников предупредили о штрафах за парковку на газоне

Он отметил, что автономные источники энергии популярны среди владельцев дач, так как в случае прекращения подачи электроэнергии в поселке гаснет не только свет: также перестают работать водоснабжение, автоматическое газовое отопление и откачка канализации.

"Самый известный и доступный способ при отключении от энергосистемы — организовать снабжение дома при помощи дизельных, бензиновых или газопоршневых двигателей с электрическим генератором", — пояснил Арцишевский. В данном случае энергия сгорания топлива превращается в механическую, а потом — в электрическую, причем работает такая "электростанция" полностью автономно, что является ее основным преимуществом.

При этом постоянное использование генератора обходится недешево (0,25 – 0,5 литра топлива на производство 1 кВт.ч энергии). То есть от 15 до 30 рублей вместо 2-5 рублей от энергосистемы. Кроме того, они довольно шумные и "грязные", отметил эксперт. Дачников предупредили о внезапном весеннем штрафе

Альтернативой генераторам, по мнению Арцишевского, могут стать солнечные установки и ветрогенераторы, но их установка обойдется довольно дорого. По словам эксперта, для покупки полного комплекта оборудования СЭС, выдающей 3 кВт, может понадобиться около полумиллиона рублей, так как помимо самих батарей нужно будет дополнительное оборудование. То же самое касается и ветрогенераторов — одной установки ветряка будет недостаточно. Более того, полезна такая станция будет не везде: в регионах с большим количеством пасмурных дней в году солнечные панели практически бесполезны.

Арцишевский отметил, что не всегда строить собственную "мини-электростанцию" экономически целесообразно. Если отключения света за сезон не частые, то на этот случай вполне достаточно иметь дизельный или бензиновый генератор. "Более того: можно обойтись одним лишь аккумулятором, который заряжается от сети и выдает мощность тогда, когда это необходимо", — добавил он.

"Чтобы не зависеть от сети и в любой жизненной ситуации иметь возможность пользоваться светом и теплом, целесообразно строить дом с дровяной печкой. И далее в обоснованных случаях – покупать электрогенератор или аккумуляторную батарею", — заключил эксперт.