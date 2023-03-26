Академик Арцишевский: генерировать электричество на даче помогут двигатели, солнце и ветер
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Есть несколько способов самостоятельной генерации электроэнергии на дачном участке, самый простой и доступный — двигатель с электрическим генератором, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра компетенций НТИ на базе МЭИ, академик Академии электротехнических наук Ян Арцишевский.
Он отметил, что автономные источники энергии популярны среди владельцев дач, так как в случае прекращения подачи электроэнергии в поселке гаснет не только свет: также перестают работать водоснабжение, автоматическое газовое отопление и откачка канализации.
"Самый известный и доступный способ при отключении от энергосистемы — организовать снабжение дома при помощи дизельных, бензиновых или газопоршневых двигателей с электрическим генератором", — пояснил Арцишевский. В данном случае энергия сгорания топлива превращается в механическую, а потом — в электрическую, причем работает такая "электростанция" полностью автономно, что является ее основным преимуществом.
При этом постоянное использование генератора обходится недешево (0,25 – 0,5 литра топлива на производство 1 кВт.ч энергии). То есть от 15 до 30 рублей вместо 2-5 рублей от энергосистемы. Кроме того, они довольно шумные и "грязные", отметил эксперт.
Альтернативой генераторам, по мнению Арцишевского, могут стать солнечные установки и ветрогенераторы, но их установка обойдется довольно дорого. По словам эксперта, для покупки полного комплекта оборудования СЭС, выдающей 3 кВт, может понадобиться около полумиллиона рублей, так как помимо самих батарей нужно будет дополнительное оборудование. То же самое касается и ветрогенераторов — одной установки ветряка будет недостаточно. Более того, полезна такая станция будет не везде: в регионах с большим количеством пасмурных дней в году солнечные панели практически бесполезны.
Арцишевский отметил, что не всегда строить собственную "мини-электростанцию" экономически целесообразно. Если отключения света за сезон не частые, то на этот случай вполне достаточно иметь дизельный или бензиновый генератор. "Более того: можно обойтись одним лишь аккумулятором, который заряжается от сети и выдает мощность тогда, когда это необходимо", — добавил он.
"Чтобы не зависеть от сети и в любой жизненной ситуации иметь возможность пользоваться светом и теплом, целесообразно строить дом с дровяной печкой. И далее в обоснованных случаях – покупать электрогенератор или аккумуляторную батарею", — заключил эксперт.
https://1prime.ru/society/20230326/840198374.html