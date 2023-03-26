2023-03-26T13:45:11+03:00
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Умер актер Николай Дупак
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. Экс-руководитель Театра на Таганке, актер Николай Дупак умер в воскресенье в возрасте 101 года, сообщила РИА Новости директор театра Ирина Апексимова. "Театр соболезнует родным... ПРАЙМ, 26.03.2023
общество , новости, россия, актер, николай дупак
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Экс-руководитель Театра на Таганке, актер Николай Дупак умер в воскресенье в возрасте 101 года, сообщила РИА Новости директор театра Ирина Апексимова.
"Театр соболезнует родным и близким артиста. Для театра, которому он отдал столько лет, это тяжелая весть", — сказала она.
Апексимова также рассказала, что все хлопоты по проведению церемонии прощания и похорон театр берет на себя. Прощание с Дупаком пройдет в Театре на Таганке в среду в 11.00.
Николай Дупак — советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР, участник Великой Отечественной войны. Он служил в Театре имени Станиславского, долгое время руководил Театром на Таганке и Театром на Малой Бронной. Известен по ролям в фильмах "Тарас Бульба", "Вечный зов", "Бумбараш", "Интервенция", "Стрелы Робин Гуда".