МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Экс-руководитель Театра на Таганке, актер Николай Дупак умер в воскресенье в возрасте 101 года, сообщила РИА Новости директор театра Ирина Апексимова. Умер соучредитель корпорации Intel Гордон Мур

"Театр соболезнует родным и близким артиста. Для театра, которому он отдал столько лет, это тяжелая весть", — сказала она.

Апексимова также рассказала, что все хлопоты по проведению церемонии прощания и похорон театр берет на себя. Прощание с Дупаком пройдет в Театре на Таганке в среду в 11.00.

Николай Дупак — советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР, участник Великой Отечественной войны. Он служил в Театре имени Станиславского, долгое время руководил Театром на Таганке и Театром на Малой Бронной. Известен по ролям в фильмах "Тарас Бульба", "Вечный зов", "Бумбараш", "Интервенция", "Стрелы Робин Гуда".