ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар — ПРАЙМ. В городе Киреевск в результате взрыва пострадали два человека, три жилых дома получили частичные повреждения, сообщил комитет по региональной безопасности Тульской области. Уголовное дело возбудили после взрыва газа в Чите

"В Киреевском районе произошел взрыв, в следствии которого частично пострадали три жилых дома. Два человека получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь", — сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают все оперативные службы, выставлено оцепление. Угроза безопасности населения и инфраструктуры отсутствует.

"По поручению губернатора в Киреевск выехали руководители правоохранительных органов, председатель комитета Тульской области по региональной безопасности для координации всех действий и выяснения обстоятельств происшествия", — также сказано в сообщении.

Позднее в комитете отметили, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин был оперативно проинформирован о взрыве и координирует работу всех служб.

В единой диспетчерской службе города агентству РИА Новости рассказали о пострадавших.

"Пострадали два человека — 2002 и 2006 года рождения. Их посекло осколками разбитых окон, ничего серьезного", — пояснила собеседница агентства. Умер актер Николай Дупак

В региональном Минздраве уточнили, что пострадавший получил медпомощь на месте, а пострадавшая доставлена в больницу, угрозы ее жизни и здоровью нет.

"Одному пострадавшему оказана помощь на месте. Еще одна пострадавшая доставлена в медучреждение, ее жизни и здоровью ничто не угрожает", — сообщила агентству представитель ведомства.

По ее словам, время прибытия бригады скорой помощи на место происшествия составило 9 минут после вызова.

Представитель экстренных служб рассказал агентству РИА Новости, что, согласно предварительной информации, причиной ранения людей и повреждения жилых домов стало падение беспилотника с боеприпасом.

"Предварительно произошло падение беспилотника с боеприпасом", — заявил собеседник агентства.