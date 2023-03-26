Число пострадавших при взрыве в Тульской области выросло до трех человек
Число пострадавших при взрыве в городе Киреевск Тульской области выросло до трех человек
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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Количество пострадавших в результате взрыве в городе Киреевск Тульской области увеличилось до трех — один человек самостоятельно обратился в медучреждение, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
"Ещё один человек обратился самостоятельно в медучреждение", — сообщили в минздраве.
Ранее в ведомстве рассказали о двоих пострадавших — одному медпомощь оказана на месте, вторая — доставлена в медучреждение, ее жизни и здоровью ничто не угрожает.
Комитет по региональной безопасности Тульской области сообщил в воскресенье, что два человека получили ранения, три жилых дома частично пострадали в городе из-за взрыва. На месте работают все оперативные службы, выставлено оцепление. Угроза безопасности для населения и инфраструктуры отсутствует.
Представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что, согласно предварительным данным, причиной происшествия стало падение БПЛА с боеприпасом.
https://1prime.ru/society/20230326/840200203.html
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