МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Количество пострадавших в результате взрыве в городе Киреевск Тульской области увеличилось до трех — один человек самостоятельно обратился в медучреждение, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. В Тульской области прогремел взрыв

"Ещё один человек обратился самостоятельно в медучреждение", — сообщили в минздраве.

Ранее в ведомстве рассказали о двоих пострадавших — одному медпомощь оказана на месте, вторая — доставлена в медучреждение, ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

Комитет по региональной безопасности Тульской области сообщил в воскресенье, что два человека получили ранения, три жилых дома частично пострадали в городе из-за взрыва. На месте работают все оперативные службы, выставлено оцепление. Угроза безопасности для населения и инфраструктуры отсутствует.

Представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что, согласно предварительным данным, причиной происшествия стало падение БПЛА с боеприпасом.