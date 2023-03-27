Реакция Запада не поменяет планы России по ядерному оружию, заявил Песков
Песков: реакция Запада не поменяет планы России разместить ядерное оружие в Белоруссии
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Реакция западных стран не окажет влияния на планы России по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Планы России такая реакция, безусловно, поменять не может. Президент все объяснил в своих заявлениях, которые он сделал в интервью в субботу, к этому добавить нечего", — сказал он журналистам, комментируя западную критику российских планов о размещению в Белоруссии данного вида вооружений.
В субботу президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.
https://1prime.ru/society/20230327/840204413.html
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