МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Западные вооружения вряд ли дадут Украине преимущество для "возвращения территорий", сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных дипломатов. Реакция Запада не поменяет планы России по ядерному оружию, заявил Песков

По мнению собеседников издания, Киев, даже получив новое оружие, вряд ли обеспечит себе решающее преимущество для возвращения утраченных территорий.

В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых жители регионов выступили за присоединение к России. Российский лидер Владимир Путин 30 сентября подписал соответствующие договоры с главами субъектов.

Москва направляла странам НАТО ноту в связи с поставками вооружений Киеву. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также отмечал, что НАТО, готовя кадры и поставляя оружие, напрямую участвуют в конфликте.