Путин наградил медалью "За Отвагу" брянского школьника
Путин наградил медалью "За Отвагу" спасшего детей при атаке ДРГ брянского школьника
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Брянский школьник Федор Симоненко, спасший детей при атаке украинской диверсантной группы, награжден медалью "За Отвагу", следует из указа президента Владимира Путина.
Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.
В марте текущего года украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Климовского района Брянской области и расстреляла как минимум два автомобиля. В результате атаки погиб водитель и был ранен десятилетний Федор, который спас из обстрелянной машины двух девочек.
"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить медалью "За Отвагу" Симоненко Федора Витальевича..", — сказано в тексте указа.
https://1prime.ru/society/20230327/840207166.html
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