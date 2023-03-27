МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Брянский школьник Федор Симоненко, спасший детей при атаке украинской диверсантной группы, награжден медалью "За Отвагу", следует из указа президента Владимира Путина. "Золотую медаль Европе!" Французы ополчились на власти ЕС из-за санкций

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В марте текущего года украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Климовского района Брянской области и расстреляла как минимум два автомобиля. В результате атаки погиб водитель и был ранен десятилетний Федор, который спас из обстрелянной машины двух девочек.

"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить медалью "За Отвагу" Симоненко Федора Витальевича..", — сказано в тексте указа.