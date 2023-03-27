МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Американцы будут биться с россиянами до последнего европейца, заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Россия сможет уничтожить любую угрозу ее существованию, заявил Патрушев

"США готовы биться с Россией не только до последнего украинца, но и до последнего европейца", — отметил он.

По словам руководителя российского Совета безопасности, американская стратегия еще в xx веке предполагала превращение Европы в "радиоактивную пустыню" при намеке на угрозу со стороны Советского Союза.