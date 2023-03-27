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Патрушев назвал исход борьбы США с Россией
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Американцы будут биться с россиянами до последнего европейца, заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совбеза России Николай Патрушев. "США готовы биться с Россией не... ПРАЙМ, 27.03.2023
общество , новости, сша, россия, николай патрушев
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Американцы будут биться с россиянами до последнего европейца, заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
"США готовы биться с Россией не только до последнего украинца, но и до последнего европейца", — отметил он.
По словам руководителя российского Совета безопасности, американская стратегия еще в xx веке предполагала превращение Европы в "радиоактивную пустыню" при намеке на угрозу со стороны Советского Союза.