МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Украина при размещении в Белоруссии российского ядерного оружия может начать обсуждение открытия нового фронта и объявление очередного призыва. Об этом сообщил член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия. Западные фармакомпании продолжают политику геноцида, заявил Патрушев

В субботу президент России Владимир Путин заявил о договоренности по размещению на белорусской территории тактического ядерного оружия, подчеркнув, что Москва следует "примеру" США.

"Если они (в России — ред.) действительно серьезно подойдут к этому, я думаю, мы столкнемся с настоящим вызовом открытия второго фронта", — сказал украинский депутат.

Он добавил, что в таком случае на военную службу будет призвано большее число украинцев., как минимум для восьми бригад.

Арахамия отметил, что Киев рассматривает заявление Москвы "как угрозу", подчеркивая, что миру все же следует подготовиться.

Он также призвал западные страны поставить Украине истребители.