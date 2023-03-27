МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Российская сторона считает неприемлемым решение Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) на фоне его незаконных "ордеров" в отношении властей России, рассказал РИА Новости источник в Министерстве иностранных дел страны. Международный уголовный суд в Гааге обвинили в шизофренической русофобии

Ранее досудебная палата МУС, юрисдикцию которого не признает большинство стран мира, включая Россию, выдала "ордер" на арест Владимира Путина.

Конституционный суд Армении 24 марта признал соответствующими конституции страны обязательства, закрепленные Римским статутом МУС. Его председатель Арман Диланян отметил, что решение вступит в силу с момента опубликования.

"В Москве считают абсолютно неприемлемыми планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных "ордеров" МУС в отношении российского руководства", — сказал источник.

Собеседник агентства добавил, что Ереван предупредили о последствиях решения по МУС для российско-армянских отношений.