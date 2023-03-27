2023-03-27T18:50:38+03:00
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Неизвестный проник в дом, где находится квартира Шольца, пишет СМИ
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Неизвестный проник в дом, где расположена квартира канцлера Германии Олафа Шольца, там усилили меры безопасности, пишет журнал Spiegel со ссылкой на органы безопасности. "Взломщик... ПРАЙМ, 27.03.2023
общество , новости, германия, олаф шольц, квартира
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Неизвестный проник в дом, где расположена квартира канцлера Германии Олафа Шольца, там усилили меры безопасности, пишет журнал Spiegel со ссылкой на органы безопасности.
"Взломщик проник в многоквартирный дом, где находится квартира канцлера Олафа Шольца", — сказано в журнеле.
По данным издания, инцидент произошел в Потсдаме 26 марта. Нарушитель в в маске для Хэллоуина, перчатках, капюшоне и с налобным фонариком был замечен при попытке проникнуть в квартиру канцлера.
Источник добавил, что правоохранительные органы начали розыск взломщика и усилили меры безопасности в доме.