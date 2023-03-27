МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Неизвестный проник в дом, где расположена квартира канцлера Германии Олафа Шольца, там усилили меры безопасности, пишет журнал Spiegel со ссылкой на органы безопасности.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

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"Взломщик проник в многоквартирный дом, где находится квартира канцлера Олафа Шольца", — сказано в журнеле.

По данным издания, инцидент произошел в Потсдаме 26 марта. Нарушитель в в маске для Хэллоуина, перчатках, капюшоне и с налобным фонариком был замечен при попытке проникнуть в квартиру канцлера.

Источник добавил, что правоохранительные органы начали розыск взломщика и усилили меры безопасности в доме.