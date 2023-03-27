МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Парламент Венгрии в понедельник проголосовал за вступление Финляндии в НАТО, следует из публикации на портале национального собрания страны. Турция начнет процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО

Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в альянс 17 мая прошлого года, их ратификацию не провела Турция.

Отмечается, что членство Финляндии в НАТО поддержали 117 депутатов при 40 против и 18 воздержавшихся.

Председатель правящей фракции Фидес Мате Кочиш заявлял ранее, что решение о присоединении Швеции примут позднее.

Кроме того, венгерский премьер Виктор Орбан отмечал, что парламент не в восторге от ратификации заявки, так как Хельсинки и Стокгольм распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.