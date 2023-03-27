МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому запретили брать шоколад, предложенный британским телеведущим Эдвардом Майклом Гриллсом, во избежание отравления, сообщали газета Telegraph. Глава Крыма рассказал о "мутных персонажах" в доме с квартирой Зеленского

Путешественник и эксперт по выживанию Гриллс приехал на Украину для съемок документального фильма. Чтобы "растопить лед", ведущий предложил Зеленскому шоколад, что не обрадовало его команду.

"Они отказали в предложении на случай, если 48-летний Гриллс попытается убить Зеленского", — пишет газета.

Гриллс отнесся к решению с пониманием, добавили в издании.