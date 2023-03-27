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Зеленскому запретили брать шоколад у британского ведущего, пишет СМИ
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Владимиру Зеленскому запретили брать шоколад, предложенный британским телеведущим Эдвардом Майклом Гриллсом, во избежание отравления, сообщали газета Telegraph. Путешественник и... ПРАЙМ, 27.03.2023
общество , новости, владимир зеленский, украина, шоколад
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому запретили брать шоколад, предложенный британским телеведущим Эдвардом Майклом Гриллсом, во избежание отравления, сообщали газета Telegraph.
Путешественник и эксперт по выживанию Гриллс приехал на Украину для съемок документального фильма. Чтобы "растопить лед", ведущий предложил Зеленскому шоколад, что не обрадовало его команду.
"Они отказали в предложении на случай, если 48-летний Гриллс попытается убить Зеленского", — пишет газета.
Гриллс отнесся к решению с пониманием, добавили в издании.