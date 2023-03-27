МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Концерты Ани Лорак, Валерия Меладзе и Александра Реввы в Ростове-на-Дону решили отменить, рассказал РИА Новости глава администрации города Алексей Логвиненко. СМИ: суд Нью-Йорка обязал оперу компенсировать Нетребко 200 тысяч долларов

Чиновник отметил, что жители Ростова-на-Дону возражают против выступления не поддерживающих СВО артистов.

"Помимо Ани Лорак отменены концерты ДДТ, Мумий Тролля, Машины времени, Валерия Меладзе и Александра Реввы", — сказал Логвиненко.