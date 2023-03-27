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Концерты Лорак, Меладзе и Реввы отменили в Ростове-на-Дону
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Концерты Ани Лорак, Валерия Меладзе и Александра Реввы в Ростове-на-Дону решили отменить, рассказал РИА Новости глава администрации города Алексей Логвиненко. Чиновник отметил,... ПРАЙМ, 27.03.2023
общество , новости, ростов-на-дону, концерты, отмена
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Концерты Ани Лорак, Валерия Меладзе и Александра Реввы в Ростове-на-Дону решили отменить, рассказал РИА Новости глава администрации города Алексей Логвиненко.
Чиновник отметил, что жители Ростова-на-Дону возражают против выступления не поддерживающих СВО артистов.
"Помимо Ани Лорак отменены концерты ДДТ, Мумий Тролля, Машины времени, Валерия Меладзе и Александра Реввы", — сказал Логвиненко.