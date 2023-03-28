МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Представители профсоюзов высказались за сокращение рабочей недели за счет пятницы, но при сохранении текущего размера зарплаты, заявил РИА Новости глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Мишустин назвал способ простимулировать российское производство

В прессе ранее появилась информация о планах Государственной Думы внести поправки в Трудовой кодекс, согласно которым рабочий день россиян в пятницу сократится до обеда, а рабочая неделя составит 36 часов.

"Хотя мы поддерживаем, конечно, при сохранении заработной платы, уменьшение рабочего времени всегда полезно", — сказал Шмаков.

При этом он отметил, что в условиях дефицита на рынке труда такая идея неактуальна.