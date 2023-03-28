Профсоюзы поддержали идею работать меньше за те же деньги по пятницам
Глава Федерации независимых профсоюзов Шмаков поддержал работу по пятницами до обеда
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Представители профсоюзов высказались за сокращение рабочей недели за счет пятницы, но при сохранении текущего размера зарплаты, заявил РИА Новости глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
В прессе ранее появилась информация о планах Государственной Думы внести поправки в Трудовой кодекс, согласно которым рабочий день россиян в пятницу сократится до обеда, а рабочая неделя составит 36 часов.
"Хотя мы поддерживаем, конечно, при сохранении заработной платы, уменьшение рабочего времени всегда полезно", — сказал Шмаков.
При этом он отметил, что в условиях дефицита на рынке труда такая идея неактуальна.
https://1prime.ru/society/20230328/840215929.html
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