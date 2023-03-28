Сооснователь сети ресторанов "Сыроварня" погиб с женой в ДТП
Сооснователь известной сети ресторанов "Сыроварня" Левин погиб с женой в ДТП
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Сооснователь сети ресторанов "Сыроварня", кондитер Алексей Левин, и его жена Светлана погибли в дорожно-транспортном происшествии в Орловской области. Об этом рассказал РИА Новости коллега Светланы, частный детектив Максим Заболотный.
"Погибла сама Светлана, ее супруг и брат супруга. [Получивший тяжелые травмы] ребенок — брата супруга", — отметил собеседник агентства.
По его словам, супруг коллеги, Алексей, "был серьезным поваром", "Сыроварню" открыл вместе с Аркадием Новиковым.
Заболотный добавил, что у Светланы остались дочь Алина и сын Александр.
Согласно УМВД по Орловской области, ДТП произошло 24 марта в Мценском районе. Водитель большегруза, направлявшийся в Москву, на 305-м километре выехал на встречную полосу и врезался в иномарку. Против водителя возбудили уголовное дело.
https://1prime.ru/society/20230328/840218136.html
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