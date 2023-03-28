МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Сооснователь сети ресторанов "Сыроварня", кондитер Алексей Левин, и его жена Светлана погибли в дорожно-транспортном происшествии в Орловской области. Об этом рассказал РИА Новости коллега Светланы, частный детектив Максим Заболотный. На трассе М – 11 восстановили движение после массового ДТП

"Погибла сама Светлана, ее супруг и брат супруга. [Получивший тяжелые травмы] ребенок — брата супруга", — отметил собеседник агентства.

По его словам, супруг коллеги, Алексей, "был серьезным поваром", "Сыроварню" открыл вместе с Аркадием Новиковым.

Заболотный добавил, что у Светланы остались дочь Алина и сын Александр.

Согласно УМВД по Орловской области, ДТП произошло 24 марта в Мценском районе. Водитель большегруза, направлявшийся в Москву, на 305-м километре выехал на встречную полосу и врезался в иномарку. Против водителя возбудили уголовное дело.