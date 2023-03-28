МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Американские беспилотники продолжат разведку над Черным морем, заявил глава Пентагона Ллойд Остин, отказавшись говорить об изменении маршрута полетов. Украинский беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию под Брянском

"Мы будем летать по маршрутам, которые нам представляются необходимыми для сбора разведывательной информации", — сказал он на слушаниях в конгрессе, комментируя сообщения CNN о ревизии операций США.

Остин также уклончиво ответил на вопрос сенатора о продолжении полетов в районе Черного моря.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что 14 марта американский БПЛА, двигаясь в сторону Крыма с выключенными транспондерами, нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным военного ведомства, MQ-9 не справился с управлением и упал в воду.