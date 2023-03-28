МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Американские беспилотники продолжат разведку над Черным морем, заявил глава Пентагона Ллойд Остин, отказавшись говорить об изменении маршрута полетов.

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"Мы будем летать по маршрутам, которые нам представляются необходимыми для сбора разведывательной информации", — сказал он на слушаниях в конгрессе, комментируя сообщения CNN о ревизии операций США.

Остин также уклончиво ответил на вопрос сенатора о продолжении полетов в районе Черного моря.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что 14 марта американский БПЛА, двигаясь в сторону Крыма с выключенными транспондерами, нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным военного ведомства, MQ-9 не справился с управлением и упал в воду.