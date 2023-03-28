МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Ситуацию на Украине следует разрешить в 2023 году, страна нне может сражаться до изнеможения, заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Зеленскому запретили брать шоколад у британского ведущего, пишет СМИ

"Мы не в состоянии сражаться до изнеможения, потому что в отличие от России, которая обладает очень большими ресурсами, Украина меньше", — сказал политик в беседе с британской газетой Times.

По словам спикера украинского парламента, неспособность превзойти Россию в 2023 году может обернуться катастрофой. На этом фоне Стефанчук призвал Запад ускорить поставки Киеву вооружений.