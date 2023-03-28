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Украина не сможет сражаться до изнеможения, считают в Верховной Раде
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Ситуацию на Украине следует разрешить в 2023 году, страна нне может сражаться до изнеможения, заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. "Мы не в состоянии сражаться до... ПРАЙМ, 28.03.2023
общество , новости, украина, сво, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Ситуацию на Украине следует разрешить в 2023 году, страна нне может сражаться до изнеможения, заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
"Мы не в состоянии сражаться до изнеможения, потому что в отличие от России, которая обладает очень большими ресурсами, Украина меньше", — сказал политик в беседе с британской газетой Times.
По словам спикера украинского парламента, неспособность превзойти Россию в 2023 году может обернуться катастрофой. На этом фоне Стефанчук призвал Запад ускорить поставки Киеву вооружений.