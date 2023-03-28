США предоставляют России предусмотренные ДСНВ уведомления, заявил Госдеп
Госдеп США: Вашингтон продолжает передавать Москве часть информации, предусмотренной ДСНВ
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Вашингтон предоставляет Москве все данные в соответствии с ДСНВ вооружений, кроме деклараций о числе ядерных вооружений, сообщил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.
Ранее США объявили об отказе предоставлять России сведения о развернутых боеголовках после аналогичного решения Москвы.
"(В остальном) США продолжают предоставлять все нотификации, требуемые договором СНВ-3", — подчеркнул Патель.
Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан в апреле 2010 года президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой.
Президент Путин в 2023 году объявил о приостановке участия России в СНВ-III.
https://1prime.ru/society/20230328/840222187.html
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