МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Вашингтон предоставляет Москве все данные в соответствии с ДСНВ вооружений, кроме деклараций о числе ядерных вооружений, сообщил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель. Пентагон заявил об отказе России от обмена данными в рамках ДСНВ

Ранее США объявили об отказе предоставлять России сведения о развернутых боеголовках после аналогичного решения Москвы.

"(В остальном) США продолжают предоставлять все нотификации, требуемые договором СНВ-3", — подчеркнул Патель.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан в апреле 2010 года президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой.

Президент Путин в 2023 году объявил о приостановке участия России в СНВ-III.