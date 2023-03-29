МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Правительство Казахстана, возглавляемое Алиханом Смаиловым, ушло в отставку в связи с избранием нового состава мажилиса (нижняя палата парламента республики), сообщила пресс-служба президента страны. Великобритания участвует в диверсификации экономики Казахстана

Согласно конституции, правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным мажилисом. Выборы депутатов палаты прошли 19 марта. По данным ЦИК, большинство мест — 62 из 98 — в мажилисе заняла крупнейшая партия "Аманат". В парламент также прошла партия "Ауыл" (восемь мест), Respublica и "Ак жол" (по шесть), Народная партия Казахстана (пять) и Общенациональная социал-демократическая партия (четыре). Еще семь депутатских мест заняли кандидаты, баллотировавшиеся на выборы в порядке самовыдвижения. В среду депутаты нового созыва собрались на первое заседание.

"В связи со сложением полномочий правительства Республики Казахстан перед вновь избранным мажилисом парламента Республики Казахстан постановляю: правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства Республики Казахстан", — говорится в тексте указа президента Касым-Жомарта Токаева, опубликованном его пресс-службой.

В соответствии с действующим законодательством, президент Казахстана после консультаций с фракциями политических партий, представленных в мажилисе, внесет на рассмотрение палаты кандидатуру премьер-министра и назначит его после получения согласия депутатов. Назначение президентом членов правительства происходит по представлению премьер-министра, внесенному после консультаций с мажилисом.

Смаилов стал премьер-министром Казахстана в январе 2022 года, сменив на этом посту Аскара Мамина на фоне массовых беспорядков, которые, по официальной версии, являлись прикрытием для попытки госпереворота.