Кремль призвал россиян объединяться для противостояния Западу
Песков: противостояние с недружественными государствами может затянуться надолго
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Противостояние России с враждебными государствами может затянуться, поэтому обществу необходимо объединяться, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Если вы имеете в виду, скажем так, войну в широком контексте…, то это надолго", — сказал он.
По словам Пескова, недружественные страны ведут против РФ гибридную войну. В условиях внешнего давления важно, чтобы граждане проявили себя твердо и уверенно, двигались к цели и объединились вокруг президента.
При этом в Кремле уже отмечают консолидацию общества вокруг Путина и его политического курса. Россияне уверены в том, что все цели СВО будут достигнуты, и в Кремле это видят, добавил он.
https://1prime.ru/society/20230329/840228370.html
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