МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Противостояние России с враждебными государствами может затянуться, поэтому обществу необходимо объединяться, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Россия не даст "замотать" тему терактов на "Северном потоке", заявил Песков

"Если вы имеете в виду, скажем так, войну в широком контексте…, то это надолго", — сказал он.

По словам Пескова, недружественные страны ведут против РФ гибридную войну. В условиях внешнего давления важно, чтобы граждане проявили себя твердо и уверенно, двигались к цели и объединились вокруг президента.

При этом в Кремле уже отмечают консолидацию общества вокруг Путина и его политического курса. Россияне уверены в том, что все цели СВО будут достигнуты, и в Кремле это видят, добавил он.