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В Южно-Сахалинске закрасили граффити с Земфирой*
Общество
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. Граффити с Земфирой* в Южно-Сахалинске закрасили по просьбам возмущенных жителей города, сообщил депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин. Минюст России внес... ПРАЙМ, 29.03.2023
общество , новости, южно-сахалинск, граффити, сво
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Граффити с Земфирой* в Южно-Сахалинске закрасили по просьбам возмущенных жителей города, сообщил депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин.
Минюст России внес певицу в список иноагентов 10 февраля.
Депутат отметил в беседе с РИА Новости, что обращения с просьбой убрать изображение Земфиры*, что показывает отношение россиян к таким лицам.
"Я не раз утверждал, что давно следовало почистить "авгиевы конюшни" отечественной культуры от людей, публично выступавших против нашей страны и ее армии", — сказал Шарифулин.
Политик подчеркнул, что Запад выбросит предателей на помойку истории, а Россия не забудет их малодушие. Как указал депутат, улицы российских городов должны украшать изображения героев СВО.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.