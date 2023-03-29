МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Граффити с Земфирой* в Южно-Сахалинске закрасили по просьбам возмущенных жителей города, сообщил депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин. Концерты Лорак, Меладзе и Реввы отменили в Ростове-на-Дону

Минюст России внес певицу в список иноагентов 10 февраля.

Депутат отметил в беседе с РИА Новости, что обращения с просьбой убрать изображение Земфиры*, что показывает отношение россиян к таким лицам.

"Я не раз утверждал, что давно следовало почистить "авгиевы конюшни" отечественной культуры от людей, публично выступавших против нашей страны и ее армии", — сказал Шарифулин.

Политик подчеркнул, что Запад выбросит предателей на помойку истории, а Россия не забудет их малодушие. Как указал депутат, улицы российских городов должны украшать изображения героев СВО.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.