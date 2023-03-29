Путин отметил рост продолжительности жизни в России
Путин призвал поддержать тенденции роста продолжительности жизни и снижения смертности
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Ожидаемая продолжительность жизни в России выросла, при этом смертность снижается, важно поддержать обе эти тенденции, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.
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