МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Ожидаемая продолжительность жизни в России выросла, при этом смертность снижается, важно поддержать обе эти тенденции, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам. 

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