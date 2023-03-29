МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Цель российских властей состоит в том, чтобы гражданам РФ жилось лучше, их доходы, хоть и скромно, начали расти, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду. В Госдуме предложили сокращать рабочее время "эволюционным" путем

"Ключевой индикатор развития экономики, качества нашей экономической политики — это динамика доходов граждан. В конечном итоге это наша цель, чтобы людям жилось лучше. Отмечу, что заработные платы и реально располагаемые доходы населения в целом по стране вновь стали расти в реальном выражении. Да, это пока очень скромные цифры", — сказал Путин.

"Ну, вот скажу, сами знаете, тем не менее. Реальная заработная плата с октября 2022 года подрастает на 03%, 0,4%, 0,6%. Реально располагаемые доходы граждан в четвертом квартале увеличилась на 0,9% к тому же периоду 2021 года. Конечно, это очень мало, но это все-таки движение в правильном направлении", — подчеркнул президент.

Повышение МРОТ поспособствует росту реальных доходов россиян, заявил президент страны Владимир Путин.

Он добавил, что безработица в России пока сохраняется на минимальном уровне, но проблемы на рынке труда не решены.

Путин подчеркнул, что в стране необходимо расширить национальный проект "Производительность труда"

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