МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Развитие экономики и темпы роста обеспечат повышение МРОТ и реальных зарплат в России, заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова. Голикова назвала количество безработных в России

Замглавы кабмина в среду находится на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"Мы рассчитываем на то, что развитие экономики и темпы ее роста, а также создание новых рабочих мест обеспечат рост минимального размера оплаты труда, реальных заработных плат, доходов населения, которые являются индикаторами этого приоритета", — отметила Голикова, добавив, что в текущем году МРОТ превысил средний прожиточный минимум на 3,7 процента.