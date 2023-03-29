МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Ситуация с европейской безопасностью очевидно ухудшилась по сравнению с пиком "холодной войны", считает делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Венгрия ратифицировала членство Финляндии в НАТО

Дипломат выступила на 1041-м пленарном заседании Форума Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Уже и для обывателя очевидно, что в Европе ситуация в сфере безопасности стала хуже, чем в разгар "холодной войны", — отметила она, подчеркнув агрессивную направленность военной политики НАТО.

По словам Ждановой, ответственность за текущую ситуацию в регионе лежит на шагах Альянса по расширению на Восток.