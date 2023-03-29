МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Француженка была арестована в своем доме за оскорбление президента страны Эммануэля Макрона в соцсети, пишет газета Voix du Nord. Французов возмутил переток российских денег из Европы на Ближний Восток

Согласно материалам полиции, гражданке Франции предъявили обвинение в оскорблении главы государства, суд назначен на 20 июня. Задержанной грозит год лишения свободы и штраф в 15 тысяч евро.

По данным газеты, 24 марта полицейские взяли француженку под стражу за неуважение к лицу, ответственному за государственную власть", что случается крайне редко. Обвиняемая 21 марта опубликовала в Facebook* сообщение с текстом: "Мусор будет говорить завтра в 13 часов…". В издании пояснили, что Макрон должен был дать интервью на телеканалах France 2 и TF1.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.