Полиция задержала оскорбившую Макрона француженку, пишет СМИ
Voix du Nord: полиция задержала француженку, назвавшую Макрона "мусором" в соцсети
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Француженка была арестована в своем доме за оскорбление президента страны Эммануэля Макрона в соцсети, пишет газета Voix du Nord.
Согласно материалам полиции, гражданке Франции предъявили обвинение в оскорблении главы государства, суд назначен на 20 июня. Задержанной грозит год лишения свободы и штраф в 15 тысяч евро.
По данным газеты, 24 марта полицейские взяли француженку под стражу за неуважение к лицу, ответственному за государственную власть", что случается крайне редко. Обвиняемая 21 марта опубликовала в Facebook* сообщение с текстом: "Мусор будет говорить завтра в 13 часов…". В издании пояснили, что Макрон должен был дать интервью на телеканалах France 2 и TF1.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/society/20230329/840230743.html
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