МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Уровень безработицы в России в феврале 2023 года обновил исторический минимум и составил 3,5%, следует из доклада Росстата. Число зарегистрированных безработных в России снизилось за неделю

Предыдущий минимальный уровень был зафиксирован в январе, когда безработица находилась на уровне 3,6%.

"В феврале 2023 года 2,6 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в феврале 2023 года составил 3,5% (без исключения сезонного фактора)", — говорится в документе.

Если в январе общая численность безработных составила 2,734 миллиона человек, то в феврале — уже 2,635 миллиона человек.

При этом, как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу февраля в органах службы занятости населения состояли на учете 0,7 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,6 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,4 миллиона человек получали пособие по безработице.

Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в феврале 2023 года составила 75,4 миллиона человек.