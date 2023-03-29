МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Александр Чуприян освобожден от должности первого заместителя главы МЧС, следует из указа президента России Владимира Путина.

Президент РФ В. Путин провел очередное совещание с членами правительства РФ

Путин принял отставку главы Омской области

Отмечается, что "генерал-полковник внутренней службы Чуприян Александр Петрович освобождается от должности первого заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий".

Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.