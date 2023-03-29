Александр Чуприян покинул пост первого замглавы МЧС
Путин освободил Александра Чуприяна от должности первого замглавы МЧС
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Александр Чуприян освобожден от должности первого заместителя главы МЧС, следует из указа президента России Владимира Путина.
Отмечается, что "генерал-полковник внутренней службы Чуприян Александр Петрович освобождается от должности первого заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий".
Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.
https://1prime.ru/society/20230329/840234133.html
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