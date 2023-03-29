МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Вашингтон считает ДСНВ важным элементом обеспечения безопасности всего мира, работает над его сохранением, заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Патель. В Госдепе США заявили, что Россия связана условиями ДСНВ

"Он (ДСНВ) укрепляет безопасность США, наших союзников и партнеров, укрепляет безопасность России и мира", — сказал официальный представитель ведомства.

По словам Пателя, США в данный момент работают над сохранением документа.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан в апреле 2010 года президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой.

Президент Владимир Путин в феврале заявил о приостановке участия страны в договоре. По его словам, необходимо понять, как учесть стратегические потенциалы всех стран НАТО.