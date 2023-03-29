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США работают над сохранением ДСНВ, заявил Госдеп
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Вашингтон считает ДСНВ важным элементом обеспечения безопасности всего мира, работает над его сохранением, заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Патель. "Он (ДСНВ)... ПРАЙМ, 29.03.2023
общество , новости, сша, россия, дснв
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Вашингтон считает ДСНВ важным элементом обеспечения безопасности всего мира, работает над его сохранением, заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Патель.
"Он (ДСНВ) укрепляет безопасность США, наших союзников и партнеров, укрепляет безопасность России и мира", — сказал официальный представитель ведомства.
По словам Пателя, США в данный момент работают над сохранением документа.
Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан в апреле 2010 года президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой.
Президент Владимир Путин в феврале заявил о приостановке участия страны в договоре. По его словам, необходимо понять, как учесть стратегические потенциалы всех стран НАТО.