МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. США объявили о подготовке к конфликту с Китаем и Россией, поскольку эти государства представляют угрозу для Белого дома, заявил телеведущий программы Redacted News, бывший журналист Fox News Клейтон Моррис. США работают над сохранением ДСНВ, заявил Госдеп

В частности, он заявил: "США только что объявили, что готовятся к войне с Китаем и Россией одновременно, так как мы не можем совершить одно без другого, так ведь? Видите, что происходит, когда люди начинают терять власть? Они становятся очень опасными, а США очень быстро теряют власть".

Вместе с тем Моррис напомнил, что министр обороны США Ллойд Остин на текущей неделе объявил о военном бюджете на 2024 год, который "непосредственно направлен на Китай", а в бюджете планируется на 40% нарастить расходы на "нападение на КНР". Как было заявлено в Пентагоне, Китай представляет "самую очевидную и серьезную опасность для национальной безопасности США", поскольку становится экономической сверхдержавой.

По словам ведущего, представители Пентагона хотят уверить американцев, будто в их домах и дворах скоро появятся китайские солдаты.

"Так они хотят вас запугать. Будьте начеку, когда жарите барбекю на заднем дворе, потому что китайские солдаты захотят украсть ваши хот-доги", — с сарказмом заключил Моррис.