МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Более 20% россиян не проходят успешно испытательный срок на работе, чаще всего это работники в возрасте от 25 до 44 лет, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости. Раскрыто, сколько времени на работе россияне тратят на личные нужды

Служба исследований компании провела опрос с 17 по 27 марта среди 3172 российских соискателей.

"Два из трех (67%) респондентов всегда успешно проходили испытательный срок. Большинство (от 70% и выше) строителей, юристов, топ-менеджеров, ИТ-специалистов, занятых на производстве и в сельском хозяйстве. Почти каждый пятый (23%) покинул компанию во время испытательного срока по собственному желанию, чаще всего это работники в возрасте от 25 до 44 лет (24%), рабочий и административный персонал (по 29%), а также продавцы и молодые специалисты без опыта (по 27%)", — говорится в сообщении.

В целом, около 75% работников сталкивались с испытательным сроком, его не было лишь у каждого пятого при трудоустройстве. Наиболее высокая доля тех, кто трудоустраивался без испытательного срока среди работников сферы науки и образования, строителей, рабочих и занятых в сфере туризма.

Более половины опрошенных считают, что испытательный срок нужен, однако 47% проходивших испытательный срок отмечали, что оклад в это время был меньше, а примерно у четверти не было премий.

Около 55% респондентов думают, что испытательный срок должен длиться один месяц, 18% считают, что нужно 2 месяца и только 14% согласны со стандартным сроком продолжительностью три месяца.