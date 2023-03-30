В Кремле высказались о сокращенном рабочем дне в пятницу
Песков заявил, что в Кремле не обсуждают сокращение рабочего дня в пятницу
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. В Кремле не обсуждают предложение сократить рабочий день в пятницу, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, власти пока не сформировали позицию по этому вопросу.
При этом Песков отметил, что предложение требует рассмотрения, его необходимо обсуждать в том числе в парламенте.
Ранее депутаты ГД предложили сократить рабочую неделю в стране с 40 до 36 часов, в том числе разрешив россиянам по пятницам работать до середины дня. При этом профсоюзы отметили, что сокращение рабочих часов должно проходить "эволюционно", не приводя к падению доходов населения и производительности труда.
https://1prime.ru/society/20230330/840242411.html
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