МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. В Кремле не обсуждают предложение сократить рабочий день в пятницу, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Профсоюзы поддержали идею работать меньше за те же деньги по пятницам

По его словам, власти пока не сформировали позицию по этому вопросу.

При этом Песков отметил, что предложение требует рассмотрения, его необходимо обсуждать в том числе в парламенте.

Ранее депутаты ГД предложили сократить рабочую неделю в стране с 40 до 36 часов, в том числе разрешив россиянам по пятницам работать до середины дня. При этом профсоюзы отметили, что сокращение рабочих часов должно проходить "эволюционно", не приводя к падению доходов населения и производительности труда.