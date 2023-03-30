МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Представители Демократической партии США потребовали от президента Джо Байдена начать действовать против "ультраправого" правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет журнал Newsweek со ссылкой на черновик письма от демократов. СМИ: в Израиле врачи объявили о приостановке работы системы здравоохранения

По данным издания, конгрессмен-демократ Джамаал Боуман составил письмо, в котором призывает Белый дом к "немедленным действиям" против администрации премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, члены кабинета которого "продвигают репрессивную, антидемократическую политику и эскалацию насилия в отношении палестинского населения". Также американского лидера Джо Байдена просили выяснить факт нарушения закона о контроле над поставками вооружений и закона об оказании иностранной помощи, запрещающего применять оружие из СЩША для нарушения прав человека.

Отмечается, что письмо подписали уже девять конгрессменов.

Жители Израиля несколько месяцев протестуют против судебной реформы, которая предполагает ограничение полномочия Верховного суда и передачу правительству права назначать судей. Байден призывал Нетаньяху отказаться от реформирования суда. Принятие закона отложено до летней сессии парламента.