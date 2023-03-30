МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Большинство россиян поддержало идею сократить рабочий день в пятницу, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob. Во "Вкусно — и точка" появятся новые вкусы мороженого

В статье отмечается, что 77 процентов респондентов согласились с инициативой комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов сделать пятницу сокращенным днем с работой до обеда.

Результаты опроса, показали, что 75 процентов участников уверены в том, что сокращение рабочей недели не скажется на объеме выполненной работы. Всего лишь 13 процентов, напротив, считают, что не успеют выполнить свои задачи.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что предложила обсудить вариант сокращения рабочих часов.