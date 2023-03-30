Стало известно, сколько россиян хотят сокращения рабочего дня по пятницам
SuperJob: 77 процентов россиян поддержали идею сократить рабочий день в пятницу
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Большинство россиян поддержало идею сократить рабочий день в пятницу, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob.
В статье отмечается, что 77 процентов респондентов согласились с инициативой комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов сделать пятницу сокращенным днем с работой до обеда.
Результаты опроса, показали, что 75 процентов участников уверены в том, что сокращение рабочей недели не скажется на объеме выполненной работы. Всего лишь 13 процентов, напротив, считают, что не успеют выполнить свои задачи.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что предложила обсудить вариант сокращения рабочих часов.
https://1prime.ru/society/20230330/840242758.html
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