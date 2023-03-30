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ABC: американские военные погибли при крушении вертолетов в Кентукки
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девять американских военных погибли при крушении вертолетов в штате Кентукки, сообщил телеканал ABC со ссылкой на представителя сухопутных сил страны. По словам источника, два... ПРАЙМ, 30.03.2023
общество , новости, сша, вертолеты, крушение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. девять американских военных погибли при крушении вертолетов в штате Кентукки, сообщил телеканал ABC со ссылкой на представителя сухопутных сил страны.
По словам источника, два вертолета Black Hawk сухопутных сил потерпели крушение при выполнении учебного задания в Кентукки. Он добавил, что в результате происшествия погибли девять военнослужащих.
Согласно информации телеканала Fox, вертолеты принадлежали 101-й воздушно-десантной дивизии.