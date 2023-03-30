МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. девять американских военных погибли при крушении вертолетов в штате Кентукки, сообщил телеканал ABC со ссылкой на представителя сухопутных сил страны. Boeing подписал контракты на производство вертолетов AH-64E Apache

По словам источника, два вертолета Black Hawk сухопутных сил потерпели крушение при выполнении учебного задания в Кентукки. Он добавил, что в результате происшествия погибли девять военнослужащих.

Согласно информации телеканала Fox, вертолеты принадлежали 101-й воздушно-десантной дивизии.