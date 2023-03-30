МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. "коллективный Запад" не прибегал к нынешним "бандитским методам" для получения голосов в международных организациях даже в период "холодной войны", заявил в интервью Prensa Latina министр иностранных дел России Сергей Лавров. Российский дипломат оценила ситуацию с безопасность в Европе

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что азиатские, латиноамериканские и африканские страны, составляющие три четверти государств мира, не поддержали антироссийскую санкционную политику. По его словам, Запад шантажирует их финансовыми проблемами с целью поддержки осуждения России на международных платформах.

"Мы знаем, какими нечистоплотными, буквально бандитскими, методами часто добываются эти голоса. Знаем это прекрасно. Шантажируют всем: наличием банковских счетов в США и тем, что дети соответствующих послов, деятелей обучаются на Западе. Это нельзя назвать дипломатией. Это чистой воды шантаж ниже пояса. Такого я даже не припомню во времена "холодной войны", — подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что страны осознают, насколько опасным становится участие в играх Запада, поскольку никто не знает, кто станет его следующей целью.