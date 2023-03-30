Лавров заявил, что Запад не использовал такие бандитские методы в годы "холодной войны"
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. "коллективный Запад" не прибегал к нынешним "бандитским методам" для получения голосов в международных организациях даже в период "холодной войны", заявил в интервью Prensa Latina министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что азиатские, латиноамериканские и африканские страны, составляющие три четверти государств мира, не поддержали антироссийскую санкционную политику. По его словам, Запад шантажирует их финансовыми проблемами с целью поддержки осуждения России на международных платформах.
"Мы знаем, какими нечистоплотными, буквально бандитскими, методами часто добываются эти голоса. Знаем это прекрасно. Шантажируют всем: наличием банковских счетов в США и тем, что дети соответствующих послов, деятелей обучаются на Западе. Это нельзя назвать дипломатией. Это чистой воды шантаж ниже пояса. Такого я даже не припомню во времена "холодной войны", — подчеркнул Лавров.
Министр добавил, что страны осознают, насколько опасным становится участие в играх Запада, поскольку никто не знает, кто станет его следующей целью.
https://1prime.ru/society/20230330/840246883.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.