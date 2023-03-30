МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Американским гражданам после ареста корреспондента Wall Street Journal Эвана Герковича в срочном порядке покинуть Россию, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Госдеп контактирует с российскими властями после ареста журналиста WSJ

ФСБ России в четверг сообщила о задержании Гершковича в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в отношении одного из российских оборонных предприятий. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, журналиста поймали с поличным.

"Мы повторяем наши решительные предупреждения об опасности, которая грозит гражданам США на территории РФ. Американские граждане, проживающие в РФ или путешествующие в Россию, должны покинуть страну немедленно, как то предписывают рекомендации по поездкам", — подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь добавил, что ведомство запросило консульский доступ к Гершковичу и находится в контакте с WSJ.

Позднее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби подтвердил призыв Вашингтона гражданам страны покинуть Россию, добавив, что американские власти не просили об этом журналистов.