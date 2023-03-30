МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Призывы разместить на Украине американское ядерное оружие — апокалиптический бред, в России может появиться петиция на превентивные меры, заявил замруководителя Совбеза страны Дмитрий Медведев. На сайте Зеленского разместили петицию о ядерном оружии

Политик отметил, что, если "дед с деменцией презентует ядерный чемоданчик любителю белого порошка", в России появится петиция о нанесении превентивного удара. Он добавил, что страны-члены НАТО уже поставляют Киеву ракеты и танки, обсуждают передачу самолетов.

"Глядишь, и ядерное оружие свое отдадут. Не жалко для хороших людей. Тем более Байден может и не вспомнить, кому подарил свой чемодан с кодами", — подчеркнул Медведев.

Ранее на официальном портале Владимира Зеленского разместили петицию, призывающую разместить американский ядерный потенциал на украинской территории.