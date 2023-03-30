Джабаров: у Блинкена, призвавшего американцев покинуть Россию, нет ни стыда, ни совести
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. У госсекретаря Энтони Блинкена после призыва к согражданам покинуть Россию на фоне ареста корреспондента WSJ Эвана Гершковича нет ни стыда, ни совести. Об этом заявил первый заместитель председателя международного комитета Совфеда, генерал-майор ФСБ в отставке Владимир Джабаров.
"Ну, супер! Аккредитованного в России американского журналиста взяли с поличным, шпионская деятельность задокументирована, "журналист" арестован, отправлен в Лефортово, возбуждено уголовное дело, а господин Блинкен призывает всех американцев "немедленно покинуть" нашу страну. Ну, ни стыда, ни элементарной совести у госсекретаря США", — отметил сенатор в Telegram.
Джабаров также поздравил Федеральную службу безопасности с успешным пресечением деятельности "американского шпиона".
ФСБ России в четверг сообщила о задержании Гершковича в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в отношении одного из российских оборонных предприятий. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, журналиста поймали с поличным.
https://1prime.ru/society/20230330/840247722.html
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