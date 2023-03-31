МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Прокуратура округа Манхэттен в Нью-Йорке в ближайшие дни потребует от экс-президента США Дональда Трампа явиться в суд для предъявления обвинений, сообщает New York Times со ссылкой на источники. Байден обвинил администрацию Трампа в проблемах американских банков

"Обвинение… будет оглашено в ближайшие дни. К этому времени прокуроры, работающие на окружного прокурора, запросят от Трампа явиться в суд для предъявления обвинений, которые остаются неизвестны", — пишет издание.

В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп также заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.