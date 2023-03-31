Трамп назвал выдвинутые против него обвинения политическим преследованием
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп назвал обвинения против него политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне за всю историю.
"Это политическое преследование и вмешательство в выборы на высочайшем уровне в истории", — говорится в заявлении Трампа. Так он прокомментировал информацию американских СМИ о том, что жюри присяжных в округе Манхэттен, Нью-Йорк, проголосовало за предъявление обвинений экс-главе Белого дома.
Трамп также обвинил прокурора Манхэттена Элвина Брагга в том, что он "делает грязную работу" в интересах президента США Джо Байдена вместо борьбы с убийствами, нападениями и другими преступлениями в Нью-Йорке.
https://1prime.ru/society/20230331/840248497.html
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