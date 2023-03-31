МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Мошенники придумали новую схему хищения денег у абонента за счет проведения с ним "онлайн-собеседования" и отправки во время этого фейковых сообщений о переводе средств — фиксируются случаи обмана на сумму до 10 тысяч рублей, рассказал РИА Новости директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов "Мегафона" Сергей Хренов. ВТБ раскрыл новую схему обмана россиян

"Под видом сотрудников кадровых агентств они (мошенники — ред.) звонят и предлагают высокооплачиваемую удаленную работу. Чтобы рассказать о вакансии, потенциальной жертве предлагают созвониться в Skype или Zoom, где можно продемонстрировать презентацию", — рассказал он.

Сама встреча, по словам эксперта, длится полчаса, и за это время "рекрутер" входит в доверие жертвы, а потом просит собеседника проверить активность банковского счета, на который будет начисляться заработная плата. "Для этого жертву просят поделиться экраном, открыть банковское приложение и перевести определенную сумму на счет своего же мобильного телефона", — объяснил Хренов.

Дальше, уже после успешной транзакции, злоумышленник делает жертве "предложение о работе", а для "возврата" средств с мобильного на банковский счет направляет ей смс. В тексте указана корректная сумма перевода, но при этом абонент не видит, куда именно переводит деньги.

"Он подтверждает перевод в ответном смс – и деньги с мобильного счёта уходят к мошенникам. Сейчас фиксируются случаи хищения таким способом до 10 тысяч рублей", — заключил эксперт.