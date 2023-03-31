МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Плату за ЖКХ могут уменьшить не только малоимущие граждане, но и люди с доходом выше прожиточного минимума, рассказала РИА Новости эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Молдаване потребовали от властей оплатить их счета ЖКХ

"Увеличившиеся в этом году суммы счетов за ЖКУ неизбежно побуждают искать способы экономии потребляемых ресурсов и снижения расходов на коммуналку. Если коммунальные платежи превратились в непосильный груз, нужно обратиться за помощью к государству, чтобы получить субсидию на оплату услуг ЖКХ", — рассказала эксперт.

"Несмотря на то, что возможность получения субсидии напрямую связана с размером получаемого дохода, при доходе выше прожиточного минимума также есть шанс получить финансовую помощь", — отметила она, добавив, что расходы на оплату ЖКУ не должны превышать 22% от дохода семьи (однако в некоторых регионах этот порог может быть и ниже). В случае если объем расходов выше данного параметра — можно рассчитывать на субсидию.

Кроме того, на выплату субсидии могут рассчитывать и иностранцы при наличии международного договора (в настоящее время — граждане Белоруссии и Кыргызстана).

В расчет также берется доход всех членов семьи за шесть месяцев, предшествующих подаче заявления на субсидию. Важен также и стандарт жилой площади — размеры жилья должны соответствовать установленным нормативам: 33 квадратных метра для одиноко проживающего, 42 метра — для семьи из двух человек и 18 метров — на каждого члена семьи, в которой более трех человек. Если же квадратных метров больше, то в субсидии могут отказать.

Помимо субсидии, как добавляет эксперт, на компенсацию по ЖКХ можно рассчитывать льготным категориям граждан, однако ее размер зависит от категории льготника. "Отличие субсидии от компенсации в том, что субсидия — это возврат уплаченных средств, а компенсация по льготе — фиксированная скидка на оплату ЖКУ в связи с принадлежности к льготной категории", — заключает Дайнеко.