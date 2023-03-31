МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Все больше некогда нейтральных стран начали сближаться с Российской Федерацией, передает американский телеканал CNBC со ссылкой на отчет Economist Intelligence Unit. США ввели новые санкции против России

В отчет утверждается, что "число стран, активно осуждающих Россию, сократилось со 131 до 122". При этом подчеркивается, что блок, которым руководят США и Евросоюза, в том числе страны "прозападного толка", "представляет около 36% населения мира".

Исследователи констатируют, что сфера влияния Российской федерации расширяется по мере того, как ее дипломатические усилия набирают обороты, а западные державы не в состоянии "противостоять нарративам Кремля".

Среди примеров стран, сблизившихся с Москвой, в документе указываются Китай, ЮАР, Мали и Буркина-Фасо. Отмечается, что в сумме население государств, склоняющихся в пользу России, составляет 33% от населения мира.

В то же время в отчете говорится и о росте числа нейтральных стран, к которым присоединились Турция, Колумбия и Катар, ранее тесно связанные с Западом.

В Economist Intelligence Unit пришли к выводу, что указанные изменения произошли в силу того, что государства Глобального Юга считают осуждения России Западом лицемерными, припоминая ему военные интервенции. При этом Россия и Китай выступают как более надежные партнеры, которые не стремятся оказывать давление на внутриполитическую ситуацию в развивающихся странах.